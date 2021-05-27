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В Кремле сообщили дату переговоров Путина и Лукашенко

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В пресс-службе Кремля сообщили, что 28 мая в Сочи пройдут переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, в рамках которых будут подняты вопросы дальнейшего развития двусторонних связей.

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«На повестке дня — актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», — говорится в заявлении пресс-службы.

Накануне Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече намерен говорить с президентом РФ о вопросах экономики. По его словам, в обсуждении других направлений в двусторонних отношениях нет необходимости.

Ранее, 25 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко была запланирована еще до инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

В то же время Песков отметил, что Лукашенко может детально проинформировать Путина об обстоятельствах и причинах произошедшего с лайнером Ryanair.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича.

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