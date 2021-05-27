Москва вошла в тройку лидеров по эффективности действий властей в пандемию

Москва вошла в тройку лидеров среди 19 мировых мегаполисов по эффективности комплекса действия властей в период пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует рейтинг центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ (есть в распоряжении «Известий»).

Уточняется, что специалисты исследовали состояние систем здравоохранения, социальную и экономическую ситуацию в городах. Российская столица уступила по совокупности показателей только Сингапуру, занявшему первую строчку рейтинга.

Как указал директор ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов, этот город-государство направил внушительный объем средств на поддержку населения и бизнеса за минувший год. По его словам, в целом, крупные города Азиатско-Тихоокеанского региона подверглись меньшему влиянию пандемии, чем европейские и североамериканские города.

Московские власти также проводили сбалансированную политику и выделили на поддержку граждан, бизнеса и медицины 400 млрд рублей, подчеркнул Салихов.

«С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тыс. организаций. Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются», — отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, даже в период пандемии в Москве продолжилась реализация проектов концепции «Умный город», включая программу «Мой район». Она реализуется в столице с 2018 года и предполагает развитие всех 146 районов и поселений. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.