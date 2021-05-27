Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В СК отметили рост случаев мошенничества против пожилых людей
Общество
Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани
Мир
Рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France отменили
Пресс-релизы
28 мая состоится грандиозный старт регаты в Royal Yacht Club
Общество
В ФСБ назвали популизмом угрозы Украины Крымскому мосту
Общество
В России за сутки зарегистрировано более 9 тыс. случаев коронавируса
Мир
Умер автор детского бестселлера «Очень голодная гусеница» Эрик Карл
Мир
Баку обвинил Ереван в диверсии с участием 24 военнослужащих
Пресс-релизы
В России состоится первый Российский туристический форум «Путешествуй!»

Москва вошла в тройку лидеров по эффективности действий властей в пандемию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва вошла в тройку лидеров среди 19 мировых мегаполисов по эффективности комплекса действия властей в период пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует рейтинг центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ (есть в распоряжении «Известий»).

Цифра не врет: как Москва перешла в онлайн
Многие услуги в столице теперь можно получить только в электронном виде

Уточняется, что специалисты исследовали состояние систем здравоохранения, социальную и экономическую ситуацию в городах. Российская столица уступила по совокупности показателей только Сингапуру, занявшему первую строчку рейтинга.

Как указал директор ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов, этот город-государство направил внушительный объем средств на поддержку населения и бизнеса за минувший год. По его словам, в целом, крупные города Азиатско-Тихоокеанского региона подверглись меньшему влиянию пандемии, чем европейские и североамериканские города.

Московские власти также проводили сбалансированную политику и выделили на поддержку граждан, бизнеса и медицины 400 млрд рублей, подчеркнул Салихов.

«С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тыс. организаций. Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются», — отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, даже в период пандемии в Москве продолжилась реализация проектов концепции «Умный город», включая программу «Мой район». Она реализуется в столице с 2018 года и предполагает развитие всех 146 районов и поселений. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021