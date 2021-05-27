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Профессор назвал плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

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Реализация проекта четрехдневной рабочей недели сейчас затруднительна, так как в стране дефицит рабочей силы, однако подобная мера помогла бы снизить показатели безработицы. Об этом в четверг, 27 мая, в беседе с «Известиями» заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов.

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«Надо понимать, что введение четырехдневной рабочей недели — это очень серьезный общегосударственный проект, потому что, как только четырехдневка будет введена, нужно будет искать, где восполнить 20% работников. На одного работника суммарно уменьшается количество отработанного в неделю времени: вместо 40 часов — 32 часа в неделю. А готов ли будет работодатель оставить заработные платы на прежнем уровне? Ему же нужно эти выпадающие часы кем-то закрыть, его нагрузка возрастет», — сказал специалист.

По словам Сафонова, страна сейчас находится в состоянии кризиса, существует дефицит рабочей силы (особенно в рабочей, строительной, медицинской и преподавательской сферах). По этой причине реализация проекта крайне затруднительна.

«Тем не менее для молодых людей и людей предпенсионного возраста эта была бы выигрышная история, потому что работодатели были бы вынуждены расхватывать тех, кто оказался за бортом. То есть с точки зрения безработицы четырехдневка — это классно, а с точки зрения финансирования остается очень много вопросов», — заключил Сафонов.

Ранее в четверг глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что ведомство рассмотрит вопрос о четырехдневной рабочей неделе, если соответствующая инициатива поступит.

28 апреля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что мир движется в сторону введения четырехдневной рабочей недели.

О том, что идея о переходе к четырехдневке стала вновь актуальна в период пандемии коронавируса, Медведев заявил еще в феврале 2021 года. При этом он отмечал, что осуществлять переход нужно не в ущерб экономике. Вместе с этим результаты опроса, опубликованные 13 апреля, показали, что более половины предпринимателей Москвы (54%) против перехода компании на четырехдневную рабочую неделю.

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