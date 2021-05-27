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Kia обновила комплектации внедорожника Mohave в России

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Корейская компания Kia начала продажи в России внедорожника Mohave в обновленных комплектациях. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 27 мая в редакцию «Известий».

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Так, во всех комплектациях модели изменены настройки задних амортизаторов, что позволило повысить комфорт для задних пассажиров. Улучшена шумоизоляция дверей, багажника, колесных арок, устанавливаются двойные стекла передних дверей. Вместо подвесной педали газа предлагается напольная.

Также ассистент поддержания движения в полосе (LFA) может теперь распознавать не только разметку, но и границу полотна дороги.

Кроме того, на модель штатно устанавливается информационно-развлекательная система Kia новейшего поколения. Мультимедиа-система Kia AVN с 12,3-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения поддерживает доступ к сервисам Apple CarPlay и Android Auto. Система имеет Bluetooth-модуль для подключения двух мобильных устройств. Широкий экран с возможностью разделения позволяет одновременно запустить и просматривать несколько используемых приложений.

24 мая сообщалось, что Kia начала продажи в России версии кроссовера Sportage Black Edition в комплектации Luxe Plus.

Автомобиль в исполнении Black Edition получил черную решетку радиатора, черные накладки на бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете.

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