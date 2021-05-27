Новый спортивный зал строят по нацпроекту в Волгоградской области

В Быково Волгоградской области начали возводить универсальный спортивный зал в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас рабочие делают опалубку под заливку фундамента и готовят площадку.

Как сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру», в спортзале будут площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также медпункт, душевые, тренерские и т. д. Общая площадь здания составит 1,3 тыс. кв. м. В нем будет собственная насосная станция пожаротушения. Он должен быть готов до конца 2022 года. Стоимость строительства составляет 55 млн рублей.

Ранее в Краснослободске Волгоградской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Его площадь составила 1,8 тыс. кв. м. На базе ФОКа планируется открыть отделения Волгоградской школы олимпийского резерва. Строительство велось в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».