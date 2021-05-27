Умер автор детского бестселлера «Очень голодная гусеница» Эрик Карл

Автор одной из самых продаваемых детских книг в мире «Очень голодная гусеница», американский писатель и иллюстратор Эрик Карл скончался в возрасте 91 года. Об том в четверг, 27 мая, сообщается в официальном Twitter-аккаунте покойного.

«С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор «Очень голодной гусеницы» и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа в возрасте 91 года», — говорится в сообщении.

Свою очередь газета New York Times со ссылкой на слова сына писателя сообщает, что причиной смерти Карла стала почечная недостаточность. По данным издания, писатель скончался в своей летней студии в Нортгемптоне, штат Массачусетс.

Карл родился 25 июня 1929 года в Сиракьюс, штат Нью-Йорк, в семье немецких иммигрантов. Мировую известность как писатель он приобрел после того, как в 1969 году была опубликована его книга «Очень голодная гусеница». Рассказ, состоящий всего из 224 слов, был переведен более чем на 70 языков. С момент его публикации было продано свыше 55 млн копий по всему миру.

Всего за свою карьеру Карл опубликовал более 70 книг и продал более 170 млн копий.

Лауреат нескольких престижных премий, в том числе в 2003 году получил премию «Наследие детской литературы», присуждаемую за существенный и постоянный вклад в развитие детской литературы.