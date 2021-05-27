Микроавтобус сбил подростка на велосипеде на юго-западе Москвы

Микроавтобус сбил велосипедиста на Остафьевской улице, расположенной в юго-западном округе Москвы. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в департаменте транспорта столицы.

«По предварительной информации, в ДТП пострадал ребенок 15 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Момент ДТП был запечатлен камерой видеонаблюдения. Судя по кадрам, молодой человек выехал на велосипеде на пешеходный переход и был сбит микроавтобусом. В дептрансе напомнили, что, согласно правилам, дорогу необходимо переходить пешком, а велосипед нужно вести рядом с собой.

Ранее в четверг в Санкт-Петербурге пассажирский автобус въехал в столб. Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. По информации «Известий», в результате столкновения пострадали 7 человек.