ГД готова внести проект о расширении системы страхования вкладов до конца сессии

Депутаты Государственной думы готовы до конца весенней сессии внести на рассмотрение законопроект о расширении системы страхования вкладов. Об этом 27 мая заявил депутат, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я с удовольствием услышал о новом предложении по расширению лиц, которые могут попасть под систему страхования», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Госдума готова внести законопроект в весеннюю сессию с тем, чтобы новый состав думы принял его и до конца года утвердил.

Как отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме, регулятор и Агентство по страхованию вкладов прорабатывают расширение системы страхования для среднего бизнеса, предприятий и организаций в социальной сфере на 1,4 млн рублей.

«Хотели бы с депутатами эту тему продолжить обсуждать», — добавила глава ЦБ РФ.

В декабре 2019 года правительство России поддержало законопроект об увеличении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн рублей для вкладчиков, которые не успели снять деньги до отзыва лицензии банка.

Также кабмин поддержал расширение списка юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. В мае 2019 года Центробанк и Агентство страхования вкладов (АСВ) подготовили законопроект о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 млн рублей.