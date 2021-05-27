В ЦБ заявили о возвращении заемщиков к обычным платежам после кредитных каникул

Подавляющее большинство заемщиков, которым были предоставлены «кредитные каникулы», возобновили выплаты в привычном режиме. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей», — отметил она в ходе выступления в Госдуме.

Глава ЦБ подчеркнула, что антикризисные меры необходимо постепенно сворачивать во избежание возникновения пузырей на рынке кредитования.

30 марта в регуляторе подчеркивали, что кредитные и ипотечные каникулы, а также внутрибанковские программы реструктуризации оказались «достаточно эффективными антикризисными инструментами». Они позволили снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить попавшим в сложную ситуацию гражданам возможность восстановить свою платежеспособность и продолжить исполнять обязательства по кредиту.

Закон об ипотечных каникулах предусматривает возможность для граждан и предпринимателей получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до шести месяцев в том случае, если они пострадали от снижения доходов из-за пандемии коронавируса.

5 января партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с «нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии». По мнению главы партии Максима Сурайкина, государство располагает средствами для ее реализации.

Однако в Госдуме и Совфеде негативно отнеслись к подобной инициативе. Сенаторы и депутаты подчеркнули, что ее реализация может привести к краху банковской системы.