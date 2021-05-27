Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Авто
В Германии выставили на продажу раритетный кабриолет «Волга»
Происшествия
В Санкт-Петербурге автобус заехал на столб
Общество
Оправдательный приговор калининградским врачам отменен
Культура
Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на две недели
Общество
В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов
Мир
Минобороны Армении опровергло обвинения Баку в провокации на границе
Общество
Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
Мир
МИД РФ заявил о защите прав задержанной в Минске россиянки
Общество
Минтранс призвали обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту

Микроавтобус сбил велосипедиста на пешеходном переходе

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021