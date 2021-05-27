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ЦБ РФ допустил возвращение ВВП к допандемическому уровню к середине года

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Российский ВВП может вернуться к допандемическому уровню к середине текущего года. Такую возможность допустила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме в четверг, 27 мая.

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«Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни», — сказала глава регулятора.

22 апреля стало известно, что в Минэкономразвития скорректировали прогнозы развития экономики России на 2021 год: уровень ВВП, согласно новым данным, составит 2,9% вместо ожидаемых 3,3%. Опрошенные «Известями» аналитики заявили, что прогноз Минэка по инфляции оптимистичен и предпринятых мер по сдерживанию роста цен может быть недостаточно: инфляция может достигнуть 5,5%.

По итогам заседания ЦБ 23 апреля регулятор сохранил прогноз роста ВВП страны на 2021 год в интервале 3,0–4,0%, на 2022 год — в 2,5–3,5%, на 2023-й — в 2,0–3,0%.

12 мая премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что темпы роста ВВП России вышли на уровень 2019 года и государство удерживает экономическое равновесие. Он также добавил, что рост реальных доходов населения составляет 3%.

На следующий день директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявил, что рост экономики России в 2021 году будет ближе к 4%, в этом и следующем году увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) будет носить восстановительный характер. Позже в этом же месяце глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «Известиям» заявил, что? судя по данным на I квартал 2021 года, рост ВВП вряд ли достигнет 3%, но будет близок к этому.

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