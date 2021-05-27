Фестиваль театров малых городов пройдет в Набережных Челнах

XVIII Фестиваль театров малых городов России пройдет в Набережных Челнах с 2 по 9 июня. На открытие приедет художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, возглавит жюри народная артистка РФ Ольга Остроумова, сообщили в театре «Мастеровые».

Cвои работы покажут 16 творческих коллективов из Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей, а также из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, передает ИА «Татар-информ». Спектакли будут проходить на сцене «Мастеровых», татарского драматического театра имени Аяза Гилязова и Дворца культуры КАМАЗ.

В конце марта в Казанском государственном институте культуры прошла «Неделя театра в КазГИК». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта. Работала выставка, где были представлены экспонаты драматических и кукольных театров Татарстана, а также книги. Проводились встречи с известными театральными деятелями, мастер-классы и лекции.