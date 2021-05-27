Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Авто
В Германии выставили на продажу раритетный кабриолет «Волга»
Происшествия
В Санкт-Петербурге автобус заехал на столб
Общество
Оправдательный приговор калининградским врачам отменен
Культура
Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на две недели
Общество
В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов
Мир
Минобороны Армении опровергло обвинения Баку в провокации на границе
Общество
Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями
Мир
МИД РФ заявил о защите прав задержанной в Минске россиянки
Общество
Минтранс призвали обязать водителей электросамокатов носить шлем и защиту
Сюжет:

Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на две недели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По просьбе властей Москвы на две недели воздержаться от проведения массовых мероприятий организаторы книжного фестиваля «Красная площадь» решили перенести мероприятие. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба фестиваля.

А нам читать охота: «Библионочь» стартует в космосе
Московские библиотеки подготовили обширные программы на весь субботний вечер

«Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня», — заверил оргкомитет.

По словам организаторов, важно, чтобы литературный марафон прошел в благоприятной атмосфере. Гости выберут книги, встретятся с писателями и поэтами, увидят постановки столичных театров.

«Мы сохраним все обязательства перед партнерами. И к новым датам подготовим не менее интересную программу для гостей фестиваля», — приводит выдержку из сообщения портал «Год литературы».

В прошлом году фестиваль открылся 6 июня у стен Кремля. Организаторы ограничили число гостей из-за пандемии коронавируса и приняли ряд других ограничительных мер.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021