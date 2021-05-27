Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на две недели

По просьбе властей Москвы на две недели воздержаться от проведения массовых мероприятий организаторы книжного фестиваля «Красная площадь» решили перенести мероприятие. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба фестиваля.

«Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня», — заверил оргкомитет.

По словам организаторов, важно, чтобы литературный марафон прошел в благоприятной атмосфере. Гости выберут книги, встретятся с писателями и поэтами, увидят постановки столичных театров.

«Мы сохраним все обязательства перед партнерами. И к новым датам подготовим не менее интересную программу для гостей фестиваля», — приводит выдержку из сообщения портал «Год литературы».

В прошлом году фестиваль открылся 6 июня у стен Кремля. Организаторы ограничили число гостей из-за пандемии коронавируса и приняли ряд других ограничительных мер.