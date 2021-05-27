Минобороны Армении опровергло обвинения Баку в провокации на границе

Шесть армянских военнослужащих были взяты в плен военными Азербайджана в пограничной зоне Гехаркуникской области Армении. Об этом 27 мая говорится в заявлении, распространенном армянским минобороны.

«Рано утром 27 мая в пограничной зоне Гехаркуникской области Республики Армения, в охранной зоне воинской части N ВС РА, при выполнении инженерных работ шесть военнослужащих Вооруженных сил РА были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана», — отметили в минобороны Армении. По данным ведомства, принимаются меры по возвращению плененных военных.

Заявление Баку о том, что плененные военнослужащие находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности, заявили в Ереване, отмечает Aysor.am. Как отметил и.о. обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, армянские военные минировали приграничную линию с установлением предупредительных знаков. «Цели диверсии не было», — заявил он на своей странице в Facebook.

МИД Азербайджана ранее в четверг назвал переход армянских военнослужащих на свою территорию террористическим актом и провокацией. По данным МИДа, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят огромный урон Азербайджану, и дальнейшие действия армянской диверсионной группы могут создать серьезную угрозу для жизни солдат и мирных жителей.

Утром в этот же день минобороны Армении сообщило, что шестеро солдат были окружены и взяты в плен на приграничном участке в Гехаркуникской области страны при проведении инженерных работ.