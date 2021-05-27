Путин пообещал улучшить систему медпомощи детям с онкозаболеваниями

Российские власти продолжат улучшать систему оказания медицинской помощи детям с онкозаболеваниями и заболеваниями крови и внедрять инновационные подходы. Об этом в четверг, 27 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении. Так, уже в следующем году в составе центра Дмитрия Рогачёва планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России — в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре», — отметил глава государства в ходе видеообращения к участникам российского конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике».

Он добавил, что в стране за последние годы удалось существенно изменить качество оказания помощи таким детям. Это обеспечило возможность ежегодного обеспечения реабилитации после лечения более чем для 2,5 тыс. ребят.

Более того, по словам российского лидера, специалисты Медцентра имени Дмитрия Рогачёва оказывают помощь коллегам во всех регионах страны, дают консультации, разрабатывают инновационные методы лечения, что позволяет своевременно выявлять болезни и эффективно справляться с ними, а также предотвращать риск их развития.

Путин подчеркнул, что в настоящее время благодаря усилиям врачей выздоравливают порядка 80% детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. По отдельным видам заболеваний этот показатель достигает почти 90%, добавил президент.

21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что медицину в России необходимо сделать более доступной для граждан. Также российский лидер указал на возможность предоставления бесплатной высокотехнологичной помощи детям и создание программ для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С и другими заболеваниями.

В конце 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России ожидается дополнительный ввод в оборот 6,5 млн упаковок дефицитных онкологических препаратов в 2021 году. Это позволит полностью покрыть потребности пациентов.