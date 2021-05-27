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МИД РФ заявил о защите прав задержанной в Минске россиянки
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МИД РФ заявил о защите прав задержанной в Минске россиянки

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Посольство России в Белоруссии находится в постоянном контакте с родителями задержанной в минском аэропорту после экстренной посадки борта Ryanair россиянки Софии Сапеги и прилагает все усилия для защиты ее прав. Об этом заявила 27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Наш консул ее посетил, мы с ней на связи», — сказала дипломат в эфире «Эхо Москвы». По словам Захаровой, Сапега не выразила жалоб на условия содержания и обращения с ней. Просьбы россиянки бытового плана исполнены.

МИД России находится в постоянном контакте с родителями девушки. Сапега получает поддержку России в отстаивании ее прав.

«Наша задача сделать так, чтобы наша гражданка и ее права были защищены, и мы это делаем», — заключила Захарова.

26 мая арест гражданки России Софии Сапеги в Белоруссии был продлен на два месяца. Защита россиянки подала жалобу на ее задержание в Следственный комитет Белоруссии.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях, добавил представитель Кремля.

25 мая в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни, передает RT. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала Neхta Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера.

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