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Генконсул РФ прокомментировал столкновение судов в Охотском море

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Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил в четверг, 27 мая, что к завтрашнему утру российский траулер «Амур» уйдет по своему маршруту в случае, если японская сторона не предъявит обвинений.

«В настоящее время идет разгрузка нашего траулера, его коммерческая деятельность не подвергается ограничениям. Если местная сторона не предъявит обвинений, к завтрашнему утру они уйдут по своему маршруту», — рассказал «РИА Новости» Марин.

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Утром в среду, 26 мая, рядом с японским островом Хоккайдо в Охотском море столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась. В результате столкновения погибли три человека.

Посольство РФ в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты рассказали, что они находятся в постоянном контакте с японской стороной.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. В районе наблюдался сильный туман.

По факту инцидента была инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

27 мая телеканал NHK сообщил о намерении специалистов береговой охраны Японии поднять японскую рыболовецкую шхуну и исследовать ее. Кроме того, береговая охрана Японии допустила задержание «Амура» в порту Момбецу для официального разбирательства. Отмечалось, что капитан и экипаж судна могут быть допрошены.

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