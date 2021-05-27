Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами

Причиной случаев тромбоза у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca от коронавируса названы аденовирусные векторы, которые используются для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. Об этом заявили ученые из Университета Гете во Франкфурте, ФРГ, сообщила 25 мая на своем сайте газета Financial Times.

Как рассказал профессор Рольф Маршалек, возглавляющий группу ученых, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно производит белки, а в ядро. В итоге части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации. Согласно выводам Маршалека, мутантные белки выводятся клетками в организм, вызывая образование тромбов примерно у одного человека из 100 тыс.

По словам профессора, другие вакцины, которые созданы на основе РНК (например, препараты от Pfizer и Moderna), доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Это и помогает избежать редкой, но опасной побочной реакции.

По мнению Маршалека, разработчики препаратов от коронавируса могут изменить секвенирование спайкового белка и, таким образом, предотвратить его расщепление. Представители Johnson & Johnson уже связались с его лабораторией, чтобы получить рекомендации по адаптации своей вакцины, добавил специалист.

Спайковый белок в препарате этой компании менее подвержен сращиванию, чем белок из вакцины AstraZeneca. Из-за этого только у восьми из 7,4 млн человек, которые вакцинировались Johnson & Johnson, были выявлены случаи тромбоза.

По мнению других специалистов, версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцин и образования тромбов, заключило издание.

25 мая британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз.

21 мая Япония отложила применение вакцины от компании AstraZeneca. Минздрав страны изучает зарубежные данные о препарате. Днем ранее в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca.

16 мая сообщалось, что принцесса Мишель Кентская пожаловалась на образование тромбов после вакцинации AstraZeneca. Женщина лечится на дому уже на протяжении месяца.

12 мая премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сообщила, что в стране откажутся от применения вакцины компании AstraZeneca. От этой вакцины также отказалась Швеция, Словакия и Франция. Такие решения были приняты на фоне появления данных об образовании тромбов у привившихся. Так, 7 мая во Франции после вакцинации данным препаратом выявили два новых случая редкого тромбоза мозга. Один человек скончался.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов, он не объяснил.