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Немецкие ученые установили связь вакцины AstraZeneca с тромбозами

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Причиной случаев тромбоза у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca от коронавируса названы аденовирусные векторы, которые используются для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. Об этом заявили ученые из Университета Гете во Франкфурте, ФРГ, сообщила 25 мая на своем сайте газета Financial Times.

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Как рассказал профессор Рольф Маршалек, возглавляющий группу ученых, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки, где коронавирус обычно производит белки, а в ядро. В итоге части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации. Согласно выводам Маршалека, мутантные белки выводятся клетками в организм, вызывая образование тромбов примерно у одного человека из 100 тыс.

По словам профессора, другие вакцины, которые созданы на основе РНК (например, препараты от Pfizer и Moderna), доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Это и помогает избежать редкой, но опасной побочной реакции.

По мнению Маршалека, разработчики препаратов от коронавируса могут изменить секвенирование спайкового белка и, таким образом, предотвратить его расщепление. Представители Johnson & Johnson уже связались с его лабораторией, чтобы получить рекомендации по адаптации своей вакцины, добавил специалист.

Спайковый белок в препарате этой компании менее подвержен сращиванию, чем белок из вакцины AstraZeneca. Из-за этого только у восьми из 7,4 млн человек, которые вакцинировались Johnson & Johnson, были выявлены случаи тромбоза.

По мнению других специалистов, версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцин и образования тромбов, заключило издание.

25 мая британская модель Стефани Дюбуа скончалась после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Причиной смерти 39-летней женщины стал тромбоз.

21 мая Япония отложила применение вакцины от компании AstraZeneca. Минздрав страны изучает зарубежные данные о препарате. Днем ранее в Австралии связали шесть новых случаев образования тромбов у пациентов с вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca.

16 мая сообщалось, что принцесса Мишель Кентская пожаловалась на образование тромбов после вакцинации AstraZeneca. Женщина лечится на дому уже на протяжении месяца.

12 мая премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сообщила, что в стране откажутся от применения вакцины компании AstraZeneca. От этой вакцины также отказалась Швеция, Словакия и Франция. Такие решения были приняты на фоне появления данных об образовании тромбов у привившихся. Так, 7 мая во Франции после вакцинации данным препаратом выявили два новых случая редкого тромбоза мозга. Один человек скончался.

В апреле представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. Что именно обусловило связь прививки от коронавируса с образованием тромбов, он не объяснил.

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