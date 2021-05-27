Азербайджан назвал провокацией переход армянских военных на свою территорию

Азербайджан назвал переход армянских военнослужащих на свою территорию террористическим актом и провокацией. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в МИД страны.

При этом в Баку заявили, что стремятся к урегулированию ситуации на границе с Арменией путем переговоров и поддерживает призывы о необходимости демаркации.

Ранее в четверг Минобороны Армении сообщило, что шестеро солдат были окружены и взяты в плен на приграничном участке в Гегаркуникской области Армении при проведении инженерных работ.

Новость дополняется