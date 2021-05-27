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В ФСБ заявили об остановке строительства Украиной «стены» на границе с РФ

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Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией, возможной причиной стала нехватка денежных средств. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

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«В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проект», — отметил он в интервью «РИА Новости».

По его словам, пограничники РФ следили за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года, он предусматривал наращивание «инженерно-технического прикрытия» участка границ между Россией и Украиной.

5 мая глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что на границе с Россией обустроили 400 км противотанковых рвов, поставили 100 км металлического забора и протянули 70 км колючей проволоки.

Он напомнил, что изначально на проект «Стена» хотели потратить 4 млрд гривен (порядка $143 млн), затем стоимость уменьшили до 2,5 млрд ($90 млн), а на сегодняшний день уже потратили 2 млрд гривен.

При этом Дейнеко подчеркнул, что в настоящее время проекта «Стена», по которому на российско-украинской границе планировалось построить фортификационные сооружения, как такового не существует. Единственной стеной, по его словам, может быть «готовность к самопожертвованию и мужество воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы».

Киевские власти реализуют проект «стена Яценюка» с 2014 года, он был согласован при премьер-министре Арсении Яценюке. В последующие годы реализацию проекта несколько раз останавливали из-за проблем с финансированием.

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