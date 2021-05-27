В ФСБ заявили о росте числа полетов украинских дронов у границ РФ

Украина стала чаще посылать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) к границе России. Об этом рассказал 27 мая первый заместитель директора ФСБ России, руководитель погранслужбы Владимир Кулишов.

Полеты дронов стали более интенсивными на сухопутном участке границы двух стран, уточнил он. «При содействии западных партнеров ГПСУ постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — цитирует Кулишова «РИА Новости».

Как он добавил, Киев активно изучает опыт применения разведывательных ударных беспилотников производства Израиля и Турции для возможного использования в зоне конфликта на юго-востоке страны.

9 апреля сообщалось о том, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал их в Донбассе.

Ранее в апреле в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах отработают оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.