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В ФСБ заявили о росте числа полетов украинских дронов у границ РФ
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В ФСБ заявили о росте числа полетов украинских дронов у границ РФ

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Украина стала чаще посылать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) к границе России. Об этом рассказал 27 мая первый заместитель директора ФСБ России, руководитель погранслужбы Владимир Кулишов.

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Полеты дронов стали более интенсивными на сухопутном участке границы двух стран, уточнил он. «При содействии западных партнеров ГПСУ постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», — цитирует Кулишова «РИА Новости».

Как он добавил, Киев активно изучает опыт применения разведывательных ударных беспилотников производства Израиля и Турции для возможного использования в зоне конфликта на юго-востоке страны.

9 апреля сообщалось о том, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar. На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал их в Донбассе.

Ранее в апреле в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах отработают оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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