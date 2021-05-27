Наблюдатели не выявили серьезных нарушений на выборах президента Сирии

Депутат Народного собрания Сирии Усама Мустафа сообщил в четверг, 27 мая, что серьезных нарушений в ходе голосования на выборах президента республики выявлено не было.

«Никаких серьезных нарушений выявлено не было, люди голосовали очень активно во всех регионах, где были открыты участки», — рассказал он «Интерфаксу».

Мустафа уточнил, что, согласно опросам, большинство граждан проголосовало за действующего президента Башара Асада. При этом, по словам депутата, ночью были зафиксированы незначительные инциденты в провинции Даръа, однако они не повлияли на проведение голосования.

Голосование на выборах президента Сирии прошло накануне, выборы продлили на пять часов — до полуночи. Отмечалось, что граждане страны могли отдать свой голос за трех кандидатов — действующего главу государства Башара Асада, оппозиционера Махмуда Ахмеда Мураи и социалиста Абдаллу Саллюма Абдаллу.

Всего в Сирии работали более 12 тыс. избирательных участков.

25 мая Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Италия и Франция призвали международное сообщество не признавать президентские выборы в Сирии. Представители государств посчитали, что выборы не помогут политическому урегулированию кризиса в стране. В британском МИД подчеркнули, что, для того чтобы выборы были заслуживающими доверия, все сирийцы должны иметь возможность участвовать, включая беженцев и членов диаспоры, а сам процесс следует проводить в безопасной и нейтральной обстановке.

В марте сообщалось, что Сирия организует президентские выборы так, чтобы проголосовать смог каждый гражданин страны, включая тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Дамаску, или вынужден был покинуть САР.

Согласно конституции Сирии, бороться за пост смогут только те кандидаты, которых поддержат не менее 35 депутатов. Последние выборы главы государства в Сирии проходили в 2014 году и завершились победой Башара Асада (88,7%), находящегося у власти с 2000 года.