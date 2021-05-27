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Правоохранители пришли с обысками к мэру Оренбурга

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Полицейские совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыски в доме главы Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК», — отметил источник.

Другие подробности неизвестны.

18 мая региональное управление МВД России сообщило, что в Оренбурге силовики провели обыски в муниципальных учреждениях «Благоустройство и озеленение», «КомСервис», а также в «Оренбургсервисе».

Кроме того, около двух недель назад, по данным источников Урал56.Ру, в управлении ЖКХ, прошла выемка документов, эти оперативные действия также проводили сотрудники областной полиции.

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