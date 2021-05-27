Российский спутник снял затмение суперлуны

Российский спутник дистанционного зондирования земли «Аист-2Д» сфотографировал из космоса полное лунное затмение. Об этом говорится 27 мая в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Космический аппарат, расположенный на орбите в 490 км от Земли, запечатлел несколько фаз астрономического явления. «Основным преимуществом малого спутника «Аист-2Д» при съёмке оптико-электронной аппаратурой является высокое пространственное разрешение в сочетании со значительной шириной полосы захвата территории земной поверхности», — отметили в госкорпорации.

Вчера жители Земли смогли наблюдать #ЛунноеЗатмение (если, конечно, повезло 🙂)



Но ни плохая погода, ни другие факторы не помешали российскому спутнику #Аист2Д запечатлеть несколько фаз этого астрономического явления с высоты 490 км 🌔📸 pic.twitter.com/UrbuMIbzVF — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 27, 2021

Опытно-технологический малый космический аппарат «Аист-2Д» был запущен 28 апреля 2016 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» в рамках первой пусковой кампании с космодрома Восточный.

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние в 4:52 мск 26 мая, это явление также называют Суперлунием. Полное затмение Суперлуны продлилось с 12:45 до 15:53 мск. Однако увидеть его в России смогли только жители Дальнего Востока.

В среду произошли сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и затмение Луны. Такое сочетание явлений происходит примерно раз в 12 лет.