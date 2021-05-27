Минтруд заявил о готовности рассмотреть четырехдневную рабочую неделю

Любые инициативы и предложения, которые поступают в Минтруд, рассматриваются, это относится и к предложению о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков 27 мая в беседе с «РИА Новости».

Обсуждаются любые предложения, поступившие от социальных партнеров, отметил он.

«Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», —сказал министр.

Комментировать журналистам само предложение о введении в России четырехдневной рабочей недели Котяков не стал. По его словам, готовность рассмотреть предложение не означает, что в министерстве с ним согласны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом он подчеркнул, что движение в сторону сокращения количества рабочих дней должно быть постепенным.

О том, что идея о переходе к четырехдневной рабочей неделе стала вновь актуальна в период пандемии коронавируса, Медведев заявил в феврале 2021 года. При этом он отмечал, что осуществлять переход нужно не в ущерб экономике.

Как отмечает «Газета.ру», переход на «четырехдневку» в ходе опроса поддержали 30% россиян. При этом 47% респондентов считают необходимым оставить это решение на волю работодателя.