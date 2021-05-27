В МИЦ «Известия» обсуждают повышение пошлин на вывоз металлолома

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему «Последствия увеличения вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов».

Кто инициатор увеличения пошлин? О последствиях от увеличения пошлин для российского бюджета и металлургической отрасли — кто выиграл и кто проиграл? Будут ли введены пошлины на всю цепочку российского экспорта черных металлов — от стальных полуфабрикатов до стальных труб? О пошлинах и курсе акций «голубых фишек» черной металлургии; об экологическом эффекте от снижения ломосбора и о необходимости более глубокого анализа рынка лома и металлопродукции, рассказывают:

Виктор Ковшевный, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»;

Михаил Гагарин, директор по развитию РА «Русмет»;

Андрей Луговой, депутат Государственной думы РФ;

Николай Валуев, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды (онлайн);

Дмитрий Стечкевич, член президиума Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», учредитель АО ПСКОВВТОРМЕТ (онлайн);

Владимир Дворецкий, председатель Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» (онлайн)

26 мая на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию принято решение о дополнительном увеличении вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов до €70 за тонну. Решение вступит в силу в течение 30 дней после подписания соответствующего постановления правительства.