В Барнауле задержали членов ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Барнауле задержали членов ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом в четверг, 27 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что участники секты встречались в домах друг друга. Они также проводили собрания посредством программ для видеоконференций.

Кроме того, в ячейке была группа «старейшин» из шести человек, в ведении которых находились графики встреч и сбор денежных средств, а также привлечение новых последователей и распространение запрещенных материалов.

Правоохранители провели обыски в городе Рубцовске, где также действовала одна из ячеек. В ходе мероприятия была изъята запрещенная литература и электронные устройства для изучения сведений.

4 мая в Кузбассе был задержан лидер отделения «Свидетелей Иеговы». В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»).

Помимо этого, в начале марта в Сыктывкаре прошли задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке «Свидетелей Иеговы». По тому делу проходят пять фигурантов и более десяти свидетелей, одного человека арестовали.

Следствие считает, что участники запрещенной в стране организации с 2017 по 2021 год поддерживали деятельность организации и привлекали в нее новых участников.