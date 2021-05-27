В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают меры безопасности и поддержки детей
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты детей.
Участники обсуждают, какие меры поддержки существуют для многодетных семей и детей-сирот. Что делать и куда обращаться, если ребенок пропал? Поможет ли программа кешбэка отправить больше детей на отдых в летние лагеря этим летом? Как сделать учебные заведения безопасными?
В пресс-конференции принимают участие:
- Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в городе Москве;
- Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан (онлайн);
- Матвей Шпаро, член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Российской Федерации;
- Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».