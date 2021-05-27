РФ проработает организацию дополнительных рейсов для вывоза россиян из сектора Газа

Россия прорабатывает возможность организации дополнительных авиарейсов для вывоза россиян, желающих покинуть сектор Газа. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, в МЧС России.

«27 мая спецбортом Ил-76 МЧС России из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву доставлены 64 человека, в том числе 31 ребенок. Сроки и маршруты для дополнительных рейсов прорабатываются», — рассказали в министерстве ТАСС.

Отмечается, что в полете граждан России сопровождали психологи, медики, а также оперативная группа МЧС. Кроме того, в министерстве уточнили, что эвакуация проводилась на добровольной основе и в соответствии с законодательством.

Состояние прибывших удовлетворительное, помощь ведомственных медиков не потребовалась, добавили в пресс-службе.

Самолет Ил-76 МЧС России, забравший ранее в Каире россиян, пожелавших покинуть сектор Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта, утром 27 мая сел в московском аэропорту Домодедово.

20 мая российский лидер Владимир Путин распорядился предусмотреть эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Он поручил МЧС обеспечить процедуру по согласованию с МИДом.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.