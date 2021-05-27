Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Режим ЧС введен в Приамурье из-за паводков
Культура
Объявлено продолжение конкурса «Евровидение-2021»
Общество
Эпидемиолог заявил о выявлении в России новых версий коронавируса
Экономика
Минэнерго порекомендует нефтяникам нарастить поставки топлива на рынок
Спорт
«Тампа» обыграла «Флориду» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
Наука
РФ и Китай презентуют в июне дорожную карту создания лунной станции
Общество
Самолет МЧС с россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово
Общество
В России могут обязать производителей утилизировать 100% упаковки
Наука
На спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация
Сюжет:

Facebook перестанет удалять посты о версии происхождения COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация американской социальной сети Facebook перестанет удалять публикации, которые содержат предположения об искусственном происхождении COVID-19. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил портал AXIOS со ссылкой на заявление компании.

«В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком», — цитирует портал представителя Facebook.

Болезненная точка: почему власти заговорили о третьей волне COVID-19
Эксперты считают, что без вакцинации заболеваемость может начать существенно расти

По его словам, компания продолжит регулярно обновлять свою информационную политику при появлении новых данных, которые связаны с расследованием относительно COVID-19.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что у американских спецслужб нет достаточных сведений о появлении коронавируса. Он уточнил, что в настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, что послужило стартом к распространению инфекции.

23 мая газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения COVID-19. После данного заявления посольство Китая в Вашингтоне 25 мая обвинило «политиков, привлекающих внимание к этой теме», в клевете и перекладывании вины.

При этом в конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о поездке в Китай в январе-феврале. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

8 февраля социальная сеть Facebook решила ввести новые правила, по которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, если ее сочтут ложной или противоречащей официальным данным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021