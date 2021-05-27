Facebook перестанет удалять посты о версии происхождения COVID-19

Администрация американской социальной сети Facebook перестанет удалять публикации, которые содержат предположения об искусственном происхождении COVID-19. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил портал AXIOS со ссылкой на заявление компании.

«В свете продолжающихся расследований происхождения коронавируса и консультаций с экспертами в области общественного здравоохранения мы больше не будем удалять утверждения о том, что COVID-19 создан человеком», — цитирует портал представителя Facebook.

По его словам, компания продолжит регулярно обновлять свою информационную политику при появлении новых данных, которые связаны с расследованием относительно COVID-19.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что у американских спецслужб нет достаточных сведений о появлении коронавируса. Он уточнил, что в настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, что послужило стартом к распространению инфекции.

23 мая газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения COVID-19. После данного заявления посольство Китая в Вашингтоне 25 мая обвинило «политиков, привлекающих внимание к этой теме», в клевете и перекладывании вины.

При этом в конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о поездке в Китай в январе-феврале. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

8 февраля социальная сеть Facebook решила ввести новые правила, по которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, если ее сочтут ложной или противоречащей официальным данным.