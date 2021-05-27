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В Совфеде назвали большим ударом для Польши достройку СП-2

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Завершение строительства трубопровода «Северный поток – 2» станет большим ударом для Польши, сообщили в четверг, 27 мая, «РИА Новости» со ссылкой на первого замглаву международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

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Он отметил, что на строительстве настояла Германия, также окончанию проекта не стали препятствовать США. По словам Джабарова, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и Польшу и они будут завязаны на «СП-2».

«Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывают всё. Как только выгода пропадает, они становятся «принципиальными борцами с российской угрозой», — прокомментировал сенатор.

Ранее 26 мая сообщалось, что в Польше «с болью» приняли заявление Байдена о том, что дальнейшее введение санкций против газопровода «Северный поток – 2» было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель подчеркнул о неизменности позиции Польши относительно необходимости остановить «СП-2».

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что предотвратить строительство «Северного потока – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также в мае администрация США отказалась вводить ограничения против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. При этом 21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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