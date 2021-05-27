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Ученый исключил опасность «желтого грибка» для России

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Обнаруженный у переболевшего коронавирусной инфекцией в Индии «желтый грибок» не угрожает опасности России из-за климатических условий. Об этом рассказал в четверг, 27 мая, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Он пояснил, что в Индии, где и был обнаружен грибок, в отличие от РФ наблюдается высокая влажность при высокой температуре воздуха. По словам эксперта, причиной появления инфекции у тех, кто уже переболел COVID-19, является ослабленный организм.

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«Сами по себе такие грибки развиваются на фоне сниженного иммунитета — розовый лишай, кандидоз. Коронавирус серьезно повреждает все системы организма: кровеносную, иммунную, нервную», — пояснил Чепурнов в беседе с РБК.

Ранее, 24 мая, издание DNA India сообщило, что индийские медики обнаружили «желтый грибок» у переболевшего COVID-19. Первый случай был зафиксирован в Газиабаде, штат Уттар-Прадеш. К симптомам заболевания относится вялость, потеря аппетита и веса, медленное заживление ран. При тяжелых случаях также могут возникнуть нагноения.

При этом 20 мая индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени», которая чаще всего поражает переболевших COVID-19. Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 24 мая сообщил, что опасаться распространения в России грибкового заболевания мукормикоза, которое также называют черной плесенью, не стоит.

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