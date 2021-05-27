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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 мая

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Переменная облачность в Москве и местами кратковременный дождь по области ожидаются в четверг, 27 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице поднимется до +21... +23 градусов. Ночью столбики термометров покажут +12... +14, возможна гроза.

В Подмосковье воздух прогреется максимум до +22 градусов. Вероятность осадков составляет 90%.

Ветер в столичном регионе будет переменных направлений 2–7 м/c, без порывов. Атмосферное давление сохранится в диапазоне 748–750 мм ртутного столба.

Накануне в гидрометцентре сообщили, что атмосферный фронт с запада принесет в Москву и Подмосковье небольшие и умеренные дожди до конца мая, в выходные ожидается похолодание. В субботу прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Ночью в Москве ожидается +12...+14 градусов.

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