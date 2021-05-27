Эпидемиолог допустил ежегодное обновление вакцин от коронавируса

Прививку против новой коронавирусной инфекции необходимо будет делать каждый год, вакцины, вероятно, будут обновляться. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа», — отметил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что к осени специалисты получат достаточно информации по эффективности препаратов против возникающих штаммов COVID-19.

Также, по словам Хафизова, причин отказываться от вакцинации нет, кроме тех случаев, когда у пациента имеются прямые противопоказания к ней.

26 мая президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, российский препарат — самый надежный и безопасный.

При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

С российским лидером согласился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он подчеркнул, что вакцинированные граждане защищают невакцинированных, однако заставлять людей прививаться ученый считает неразумным.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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