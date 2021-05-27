Эпидемиолог заявил о выявлении в России новых версий коронавируса

Локальные версии коронавируса, у которых встречаются мутации, характерные для южноафриканского и британского штаммов, выявляются в России. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«За последнее время мы видим несколько сотен завозов британского штамма как по России, так и в Москве, что вполне ожидаемо ввиду его свойств. Появляются и некоторые «локальные» российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов, но пока преждевременно говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами», — приводит его слова РИА «Новости» 27 мая.

Хафизов отметил, что до накопления достаточного объема информации, этим мутациям преждевременно давать новые имена.

По словам специалиста, варианты различные коронавируса циркулируют во всем мире, и некоторые из них после появления некоторые довольно быстро исчезают, другие, наоборот, закрепляются в популяции. Сколько всего на данный момент существует в природе штаммов нового коронавируса неизвестно, в частности из-за размытости самого понятия и факта того, что свойства многих геновариантов вируса пока не изучены, добавил Хафизов.

26 мая руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в России не зафиксировано случаев заболевания «бразильским» вариантом коронавируса.

24 мая директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявлено 154 образца ранее неописанных мутаций COVID-19. По его словам, они требуют дальнейшего изучения.

22 мая гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что в Москве, Санкт-Петербурге и Псковской области были выявлены варианты индийского штамма коронавируса. Он отметил, что «Вектор» получил образец этого штамма и занимается исследованиями геномов вариантов, вызывающих наибольшую озабоченность.

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