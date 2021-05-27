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Минэнерго порекомендует нефтяникам нарастить поставки топлива на рынок

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Министерство энергетики планирует на этой неделе рекомендовать нефтяникам нарастить производство бензина и дизельного топлива, а также увеличить объемы отгрузки и поставок нефтепродуктов на биржу для стабилизации рынка топлива в России. Об этом сообщает в четверг, 27 мая, ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

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«На этой неделе в ходе ближайшего совещания с участниками топливного рынка Минэнерго России будет рекомендовать нефтяным компаниям увеличить производство, отгрузки и биржевые поставки топлива на внутренний рынок», — рассказали в ведомстве.

Вице-премьер России Александр Новак добавил, что на следующей неделе организует совещание по рынку топлива, на котором в том числе рассмотрят предложения Российского топливного союза по ограничению экспорта бензина. В настоящее время нет необходимости в заключении соглашений с компаниями по топливу как в 2018 году, когда нефтяники зафиксировали цены на АЗС по договоренности с властями, поскольку сейчас запасов бензина в стране достаточно, подчеркнул Новак.

Также Минэнерго назвало текущий рост цен на бензин и дизель в опте на бирже некритичным. Подъем цен во многом удалось сдержать благодаря корректировке «демпферного механизма» с начала мая. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, а также исключило вероятность дефицита топлива на внутреннем рынке в летний период и изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции, объяснили в ведомстве.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-92 растет в цене с 20 мая, когда она составляла 52,85 тыс. рублей за тонну. 26 мая уровень составил 53,6 тыс. руб., упав на 0,5% по сравнению с 25 мая. Кроме того, цена бензина Аи-95 на бирже увеличивается с 11 мая, ее рост замедлился 19 мая. На момент 26 мая стоимость этого топлива по данным торгов не изменилась.

«Профильными ведомствами уже приняты все необходимые регуляторные меры. Помимо поправок в демпфер, для развития биржевых торгов были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, предусматривающие ряд мер по стабилизации биржи за счет планирования поставок на месяц вперед, что должно помочь биржевым покупателям лучше планировать свою ценовую политику», — уточнили в Минэнерго.

В пресс-службе министерства отметили, что к концу мая внутренний топливный рынок все еще находится под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков нефти и топлива, в частности из-за растущих внешних котировок на нефть и нефтепродукты. Также влияют внутренние факторы роста спроса на моторное топливо в преддверии летнего отпускного периода.

По данным Росстата, производители бензина снизили оптовые цены на 0,2%, а рост цены на бензин в стране на АЗС не превысил 0,5% по сравнению с мартом этого года, находясь в рамках инфляции.

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