«Тампа» обыграла «Флориду» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Тампа» на своей площадке одержала победу над «Флоридой» со счетом 4:0 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 мая сообщает «Спорт-Экспресс».

Шайбы в ворота соперников забросили Патрик Марун (7-я минута), Стивен Стэмкос (34), Брейден Пойнт (55) и Алекс Киллорн (59, в пустые ворота). Двумя результативными передачами отметился нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев также отдал голевой пас, а голкипер команды Андрей Василевский отразил 29 бросков и в нынешнем розыгрыше плей-офф сыграл первый матч «на ноль».

Счет в серии до четырех побед стал 4:2 в пользу «Тампы». Во втором раунде плей-офф действующий обладатель Кубка Стэнли сразится с победителем пары «Каролина»–«Нэшвилл» (3:2 в серии). В нынешнем сезоне из-за пандемии коронавируса плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций. По итогам регулярного чемпионата «Тампа» находится на третьем месте в таблице Центрального дивизиона, «Флорида» — на втором.

22 мая сообщалось, что Кучеров получил травму колена во время матча с «Флоридой» в результате удара Энтони Дюклера. В той игре «Тампа» выиграла со счетом 6:2.