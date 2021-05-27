Самолет МЧС с россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово

Самолет Ил-76 МЧС России, забравший ранее в Каире россиян, пожелавших покинуть сектор Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта, утром 27 мая сел в московском аэропорту Домодедово.

Из Каира лайнер с 64 российскими гражданами вылетел примерно в 00:10 по местному времени (01:10 мск). Полет прошел в штатном режиме.

Рейс был выполнен по поручению президента России Владимира Путина, который 20 мая подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан России и стран СНГ, которые выразят такое желание.

Ранее сообщалось, что более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыли в среду вечером в международный аэропорт Каира. Граждане, среди которых в основном женщины и дети, выехали из сектора Газа через КПП «Рафах» между анклавом и Египтом на трех автобусах.

26 мая в российском представительстве при Палестинской национальной администрации сообщили, что в списке на вывоз из сектора Газа находится свыше 400 граждан России и стран СНГ.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, и это спровоцировало протесты и беспорядки палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности 20 мая одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.