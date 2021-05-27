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Глава Общественной палаты рассказала об основных жалобах россиян в 2021 году

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Людей волнуют темы, которые к ним ближе всего: жилье, социальная помощь, здравоохранение, инфраструктура, транспорт. Об этом в интервью «Известиям» рассказала секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева.

«Ежегодно мы получаем свыше 15 тыс. обращений от граждан. Количество от года к году постоянно варьируется: в 2018-м мы получили чуть больше 15 тыс. сообщений, в 2019 году — свыше 17 тыс., в 2020-м поступило порядка 16 тыс. Посмотрим, какие результаты принесет текущий год. Мы спада никакого не видим, активность такая же, может быть, даже больше», — сообщила она.

Лидия Михеева добавила, что интерес к обращениям в ОП не спадает, и одна из причин этого — простота заполнения формы. «Уже необязательно брать бумагу, ручку, конверт, искать марки. Мы видим, что большое количество даже пожилых людей с легкостью заполняет нашу форму обратной связи на нашем сайте», — отметила она. Кроме того, каждый, кто заходит на сайт, может оставить обращение и прикрепить к нему документы, уточнила секретарь Общественной палаты.

Также в ходе беседы она рассказала о подготовке наблюдателей на выборы в Госдуму и планах ОП на 2021 год.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Никакое принуждение в отношении наблюдателей недопустимо»

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