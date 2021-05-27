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На спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация

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Доза радиации в каютах, где космонавты проводят примерно треть времени суток и спят, на 30–40% выше, чем в других отсеках станции, сообщил «Известиям» заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков.

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«Каюта примыкает своей гранью к боковой поверхности цилиндра из тонкого алюминиевого листа, образующего наружную поверхность станции, — пояснил ученый. — Спит космонавт прямо около стенки. Хорошая новость в том, что дозу можно снизить, если использовать дополнительную защиту, которую можно разместить на внутренней стенке каюты, то есть отделить космонавта от обшивки станции».

В качестве защитного материала лучше всего подходят вода и полиэтилен, которые хорошо замедляют не только заряженные частицы, но и нейтроны, уточнил эксперт. Главное, чтобы дополнительная защита не съела много объема в маленькой каюте космонавта, добавил он.

Когда проектировали каюты космической станции, защите от радиации не уделили достаточно внимания, уточнили в ИМБП.

Некоторые эксперты не исключают ухудшения когнитивных функций у космонавтов из-за особенностей строения станции.

«Во время сна также происходит процесс перехода памяти из кратковременной в долговременную, и гипотетически ионизирующее излучение может нарушить этот процесс», — сказал «Известиям» старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Виктор Кохан.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сон в летную ночь: на спальных местах МКС оказалась наибольшая радиация

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