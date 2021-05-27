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Эксперт назвал опасность публикации билетов в соцсетях

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Пользователям социальных сетей нужно быть осторожнее с публикацией ряда данных, потому что ими могут заинтересоваться злоумышленники, предупредил заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Эксперт пояснил, что открытый профиль в соцсетях — это не место для размещения, например, фото билетов на концерт или посадочных талонов на самолет.

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«С помощью посадочного талона можно узнать личные данные человека, войти в личный кабинет на сайте авиакомпании, из каких-то хулиганских соображений отменить бронь или пересадить человека на другое место, например к туалету», — сказал Никитин в интервью радио Sputnik 27 мая.

По его словам, также в открытый доступ не стоит выкладывать билеты на концерты, которые в основном представляют собой одноразовые QR-коды. Это значит, что заполучивший штрихкод злоумышленник сможет единолично пройти на мероприятие, а купивший билет не попадет на мероприятие.

Кроме того, отмечает эксперт, надо быть осторожней с публикациями фотографий с геометками.

«Есть преступные группы, которые по геолокации отслеживают, например, ваши отпуска и занимаются квартирными кражами. Могут также отслеживать необычные дорогие автомобили и места, где они паркуются. Если вы делаете такие фотографии с геометками, это сильно упрощает злоумышленникам жизнь», — подчеркнул Никитин.

Как советует эксперт, если есть желание делиться такими вещами, то лучше завести приватный аккаунт в социальных сетях, о котором будут знать только те люди, которым пользователь доверяет.

3 сентября эксперт назвала опасность публикации фото посадочных талонов в соцсетях. Отмечается, что билет содержит гораздо больше личной информации, чем пассажиры могут себе представить, а потому попадание этих данных в руки мошенников может доставить ряд неприятностей.

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