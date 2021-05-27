В правительстве обсуждают удвоение инвестиций из ФНБ

Лимиты инвестирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты могут быть расширены почти вдвое, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника.

На одном из последних совещаний в кабмине была определена в целом безопасная планка по суммам инвестиций ФНБ в проекты — 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах, или 1,2 трлн рублей в следующие три года, сообщил близкий к правительству источник «Известий». В дискуссии фигурировала и другая сумма — 600 млрд в год, или 1,8 трлн за следующий трехлетний период — при условии что будут снижаться инфляционные ожидания. Лимиты по верхней планке поддерживают Минэкономразвития и отраслевые ведомства, внесшие свои предложения в перечень проектов под инвестиции из ФНБ, уточнил другой собеседник.

Как ранее писали «Известия», в марте Минфин внес в правительство законопроект о критериях инвестиций свободных средств из ФНБ — сумм, превышающих планку накоплений в фонде в 7% ВВП. Ведомство, согласно законопроекту, предлагало ограничить сумму вложений из ФНБ в экономику 1 трлн рублей за три года. На данный момент объем фонда составляет 13,8 трлн рублей, или 12% ВВП, из них ликвидных — около 7,5%.

Как сообщил «Известиям» высокопоставленный чиновник, финансовое ведомство и сейчас в целом считает рискованным инвестировать свыше 1 трлн рублей за три года. По мнению собеседника, вряд ли разрешенная сумма вложений превысит 1,3 трлн рублей.

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Игра на резервах: в кабмине обсуждают удвоение инвестиций из ФНБ