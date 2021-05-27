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В Японии начали обследовать столкнувшееся с российским траулером судно

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Береговая охрана японского порта Момбецу в префектуре Хоккайдо приступила к обследованию состояния рыболовецкой шхуны, которая накануне столкнулась с российским траулером «Амур». Об этом в четверг, 27 мая, сообщает агентство Kyodo.

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Японское судно, которое в результате столкновения перевернулось, было отбуксировано в Момбецу. В порт также прибыл следователь из комитета транспортной безопасности Японии.

Инцидент произошел утром в среду, 26 мая, рядом с японским островом Хоккайдо в Охотском море. Столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась.

Изначально сообщалось, что трое японских моряков находятся в критическом состоянии без сознания, однако позже в Японии подтвердили смерть всех троих.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. По словам генконсула Сергея Марина, утром в районе столкновения наблюдался сильный туман.

По факту инцидента следователи инициировали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

Посольство России в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков.

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