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Чаще всего мошенники звонят россиянам во вторник с 11:00 до 14:00

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Чаще всего мошенники звонят россиянам по вторникам с 11 до 14 часов. Об этом говорится в исследовании ВТБ (есть у «Известий»). В прошлом году самым популярным днем у преступников была среда.

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В 2021 году злоумышленники менее активны в понедельник, среду и четверг, отмечается в исследовании. Относительно редко мошенники общаются с банковскими клиентами в пятницу и выходные. В частности, в воскресенье число вызовов от злоумышленников в пять раз ниже среднего значения в будни, несанкционированных операций — вдвое меньше, отмечают аналитики. С точки зрения времени суток, наименьшее число коммуникаций и подтвержденных нелегальных транзакций происходит от полуночи до 5 утра.

«Днем клиенты заняты служебными процессами и не всегда способны сконцентрироваться на деталях разговора, чтобы определить, что беседуют с обманщиком. Часто во время звонков в будни клиенты банков сами сообщают мошенникам, которые используют методы социальной инженерии, необходимую информацию, открывающую злоумышленникам доступ к средствам», — пояснили «Известиям» в МТС-Банке.

По данным Сбербанка, ежедневно россияне получают порядка 100 тыс. мошеннических звонков. За весь 2020 год их количество выросло до 15 млн, писали ранее «Известия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время денег: чаще всего мошенники звонят россиянам днем во вторник

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