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Метеорологи ООН предсказали рекордно теплый год в ближайшие пять лет

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В ближайшие пять лет метеорологи ООН прогнозируют рекордно теплый год, его средняя температура «с 90-процентной вероятностью» превысит показатели 2016 года, который лидирует по этому показателю. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

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«Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места», — указали в ВМО.

Организация ссылается на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании, которое выполняет роль «ведущего центра ВМО для подобных прогнозов».

Как заявили авторы исследования, средняя температура на поверхности моря и суши в каждый из годов текущего пятилетнего периода по крайней мере на один градус Цельсия будет выше температурных значений доиндустриальной эпохи, а в один год из этих пяти температура «с 40-процентной вероятностью» может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. По слова экспертов, более влажная погода ожидается в высокоширотных районах и в регионе Сахеля, а также повышенная активность циклонов в Атлантике.

Комментируя выводы климатологов, генсекретарь ВМО Петтери Таалас сказал, что «это не просто статистика», поскольку рост температуры ведет к таянию льда, повышению уровня моря, увеличению числа волн тепла и других экстремальных погодных явлений. Он подчеркнул, что это исследование представляет собой еще один призыв к «сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности».

В связи с этим в ВМО напомнили, что в прошлом году, который вошел в первую тройку самых теплых лет в истории наблюдений за погодой и климатом, средняя температура на 1,2 градуса превышала базовые значения доиндустриальной эпохи.

24 мая издание The Independent со ссылкой на британских метеорологов заявило, что «ошеломляющая» жара в Арктике побила температурные рекорды на северо-западе России. В материале отмечается, что из-за быстрого потепления в Арктике в будущем с большой вероятностью возникнут «сильные волны тепла».

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