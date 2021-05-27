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Лукашенко заявил о наличии у Сапеги вида на жительство в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 26 мая, что у задержанной с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем гражданки России Софии Сапеги есть вид на жительство в республике.

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Во время своего выступления в парламенте в среду он отметил, что после приземления самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая был задержан «один экстремист со своей сообщницей».

«И то, что мы его, гражданина Белоруссии, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, — это наше суверенное право», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, «за свои преступления каждый ответит по закону».

«Об этом я предупреждал всех беглых и протестунов. Мы вас знаем в лицо. Ваша ответственность перед белорусским народом — дело времени», — добавил он.

Ранее в среду арест гражданки России Софии Сапеги в Белоруссии был продлен на два месяца.

После этого стало известно, что защита россиянки подала жалобу на ее задержание в Следственный комитет Белоруссии.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. По его словам, ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

Накануне в Сети появилось видео, в котором Сапега заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Девушке грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

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