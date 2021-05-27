Бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над Средиземным морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3, прибывшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, совершили очередные учебные полеты над восточной частью Средиземного моря в сопровождении истребителей Су-35.

«Сегодня мы выполняли учебно-тренировочные полеты в акватории Средиземного моря. Тем самым освоив новые географические районы. Экипажи самолетов Ту-22М3 справились с задачей на «отлично». Техника отработала штатно, показав свою надежность. И доказав, что самолет может выполнять поставленные задачи в любых регионах мира», — рассказал летчик Ту-22МЗ Дмитрий.

Базирование самолетов тяжелого класса на аэродроме Хмеймим стало возможным благодаря реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.

«Полет проходил во взаимодействии с истребительной авиацией — Су-35, с ними мы взаимодействовали на этапе всего полета. До самого прибытия на авиабазу Хмеймим. После выполнения задания наша группа прошла над новой полосой авиабазы Хмеймим для того чтобы еще раз улучшить свои качества, визуально осмотреть полосу с дальнейшим заходом на посадку», — отметил Дмитрий.

По словам летчиков дальней авиации, пока есть возможность, они подробно изучают подходы к новой взлетно-посадочной полосе, различные варианты захода на посадку.

После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в восточной части акватории Средиземного моря Ту-22М3 вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.

О прибытии дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим стало известно 25 мая.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он способен развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха. Самолет имеет 23-миллиметровую пушку и усовершенствованные ракеты класса «воздух — земля».