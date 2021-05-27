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В Самаре возбудили дело по факту гибели женщины из-за нападения собак

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Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напали бездомные собаки, сообщается 26 мая на сайте регионального управления СКР.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сказано в тексте.

Инцидент произошел вечером 19 мая на пустыре в районе одного из жилых домов, расположенных по улице Земской в Самаре. Стая бродячих собак напала на местную жительницу 1956 года рождения. Женщина была госпитализирована, однако впоследствии скончалась.

Кроме того, следствие установило, что администрацией поселения был заключен контракт на отлов бродячих животных. В этой связи, отметили в ведомстве, инициирована проверка по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей.

2 мая стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления информации о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новотроицке Оренбургской области.

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