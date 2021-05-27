В Самаре возбудили дело по факту гибели женщины из-за нападения собак

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело после смерти женщины, на которую напали бездомные собаки, сообщается 26 мая на сайте регионального управления СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сказано в тексте.

Инцидент произошел вечером 19 мая на пустыре в районе одного из жилых домов, расположенных по улице Земской в Самаре. Стая бродячих собак напала на местную жительницу 1956 года рождения. Женщина была госпитализирована, однако впоследствии скончалась.

Кроме того, следствие установило, что администрацией поселения был заключен контракт на отлов бродячих животных. В этой связи, отметили в ведомстве, инициирована проверка по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей.

2 мая стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления информации о нападении бездомной собаки на шестилетнюю девочку во дворе жилого дома в Новотроицке Оренбургской области.