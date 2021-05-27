Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Сборная Канады одержала первую победу на ЧМ по хоккею
Мир
Вывезенные из сектора Газа россияне вылетели в Москву спецбортом МЧС
Армия
Путин потребовал завершить в срок строительство 20 военных кораблей
Политика
Контроль за выдачей медсправок на оружие ужесточат с 1 марта 2022 года
Мир
Словакия запретила полеты самолетов «Белавиа» над своей территорией
Армия
Минобороны РФ укрепит западные войска новыми противотанковыми комплексами
Интернет
Роскомнадзор пока не будет замедлять Google и Facebook
Культура
Amazon купит киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд
Наука
SpaceX вывела на орбиту четвертую в мае группу спутников Starlink
Сюжет:

Более 1,4 тыс. осложнений после вакцинации от COVID выявили на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 1,4 тыс. неблагоприятных последствий иммунизации от коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба госпредприятия «Государственный экспертный центр минздрава Украины».

Огонь по штаммам: почему Украина снова бьет рекорды по коронавирусу
В больницах живые лежат вместе с мертвыми, врачи убегают в Польшу

«После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации — менее 1%. А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049 после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Comirnaty; 0,083% после вакцины AstraZeneca», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Согласно опубликованной инфографике, число неблагоприятных событий после вакцинации Covishield по состоянию на 24 мая составило 1095 случаев, CoronaVac — 42, Comirnaty — 14 и AstraZeneca — 285.

Среди неблагоприятных последствий специалисты выделяют головную боль, повышение температуры, слабость, лихорадку, сонливость, боль в горле, одышку, кашель и другие симптомы.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране несколько вакцин от коронавирусной инфекции — Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать вакцину Pfizer (Cominarty).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021