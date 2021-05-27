Более 1,4 тыс. осложнений после вакцинации от COVID выявили на Украине

Свыше 1,4 тыс. неблагоприятных последствий иммунизации от коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали на Украине. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба госпредприятия «Государственный экспертный центр минздрава Украины».

«После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1436. Процент возникновения неблагоприятных событий после иммунизации — менее 1%. А именно: 0,22% после вакцины Covishield; 0,049 после вакцины CoronaVac; 0,034% после вакцины Comirnaty; 0,083% после вакцины AstraZeneca», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Согласно опубликованной инфографике, число неблагоприятных событий после вакцинации Covishield по состоянию на 24 мая составило 1095 случаев, CoronaVac — 42, Comirnaty — 14 и AstraZeneca — 285.

Среди неблагоприятных последствий специалисты выделяют головную боль, повышение температуры, слабость, лихорадку, сонливость, боль в горле, одышку, кашель и другие симптомы.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. В стране несколько вакцин от коронавирусной инфекции — Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech. С 18 апреля в стране начали использовать вакцину Pfizer (Cominarty).