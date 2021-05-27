Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
Сборная Канады одержала первую победу на ЧМ по хоккею
Мир
Вывезенные из сектора Газа россияне вылетели в Москву спецбортом МЧС
Армия
Путин потребовал завершить в срок строительство 20 военных кораблей
Политика
Контроль за выдачей медсправок на оружие ужесточат с 1 марта 2022 года
Мир
Словакия запретила полеты самолетов «Белавиа» над своей территорией
Армия
Минобороны РФ укрепит западные войска новыми противотанковыми комплексами
Интернет
Роскомнадзор пока не будет замедлять Google и Facebook
Культура
Amazon купит киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд
Наука
SpaceX вывела на орбиту четвертую в мае группу спутников Starlink
Сюжет:

Собянин предложил создать в ресторанах зоны только для привившихся от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил организовать в столичных ресторанах «свободные от COVID-19» зоны для тех, кто привился от коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ 26 мая.

Впереди Москва: Собянин вновь стал лидером в рейтинге глав регионов
На позиции руководителей субъектов в апреле больше всего влияли публичные конфликты и коррупционные скандалы

«Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин.

По его словам, инициатива по продвижению вакцинации должна исходить от бизнеса, и что это в его интересах.

Предприниматели предложили Собянину снизить контрольно-надзорную деятельность и провести инспекцию антиковидных мер. Они уверены, что не обязательно сразу штрафовать, сперва стоит проводить профилактику и выносить предупреждения. В ответ на это Собянин сообщил, что обсудит это с профильными ведомствами.

«Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», — отметил мэр.

По его словам, Москва потеряла за год половину туристов, преимущественно иностранцев, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.

Как 25 мая рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, к осени от COVID-19 должно быть привито 60% взрослого населения страны.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021