Собянин предложил создать в ресторанах зоны только для привившихся от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил организовать в столичных ресторанах «свободные от COVID-19» зоны для тех, кто привился от коронавируса. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями в «Бизнес. Технограде» на ВДНХ 26 мая.

«Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин.

По его словам, инициатива по продвижению вакцинации должна исходить от бизнеса, и что это в его интересах.

Предприниматели предложили Собянину снизить контрольно-надзорную деятельность и провести инспекцию антиковидных мер. Они уверены, что не обязательно сразу штрафовать, сперва стоит проводить профилактику и выносить предупреждения. В ответ на это Собянин сообщил, что обсудит это с профильными ведомствами.

«Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», — отметил мэр.

По его словам, Москва потеряла за год половину туристов, преимущественно иностранцев, что стало серьезной проблемой для сферы услуг, торговли и общепита.

Как 25 мая рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, к осени от COVID-19 должно быть привито 60% взрослого населения страны.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».